Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerdiebstahl durch Unbekannte

Herford (ots)

(sud) Am Samstagmorgen (24.10.20) in der Zeit von 07:45 Uhr bis 10:05 Uhr wurde in der Straße 'Am Osterfeuer' in Herford ein Roller entwendet. Der Roller befand sich auf der Parkfläche für Hausbewohner vor dem Haus. Der Roller der Marke Peugeot (Modell Streetfighter) ist orange und hat das schwarze Versicherungskennzeichen: 679KRF. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell