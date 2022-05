Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendetektiv fasst drei Diebe in Folge

Ludwigshafen (ots)

Alle Hände voll zu tun hatte am Montag (09.05.2022) der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Rheingalerie. Gegen 14:00 Uhr stellte er einen 24-Jährigen zur Rede, welcher den Markt mit fünf Parfumflakons in einer Tasche verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Bereits um 14:40 Uhr versuchte der nächste Ladendieb sein Glück, doch auch dieser wurde beim Verlassen des Marktes erwischt. Seine vermeintliche Beute: Ein Parfum, sowie zwei Smartwatches. Der 21-Jährige wartete bis zum Eintreffen der Polizei in den Büroräumlichkeiten des Geschäfts und beleidigte hierbei eine Angestellte. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Gegen 17:30 Uhr musste die Polizei noch einmal die Örtlichkeit anfahren. Ein ebenfalls 21-Jähriger wurde beim Diebstahl von zwei Parfumflakons vom Detektiv erwischt. Dieser erkannte den Ladendieb außerdem auf Bildern der Überwachungskamera und so konnten ihm nach Ermittlungen noch zwei weitere Diebstähle in der Vergangenheit nachgewiesen werden. Auch hier erwarten den Täter mehrere Strafanzeigen.

