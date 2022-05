Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Misslungener Einbruch

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Täter kletterte am Sonntag, den 08.05.2022, gegen 23:50 Uhr in der Breite Straße über eine Mauer eines Anwesens, um so in einen angrenzenden Garten und zum dortigen Gartenhaus zu gelangen. Hierdurch wurde eine Überwachungskamera aktiviert, was der Einbrecher mitbekommen haben muss, da er umgehend das Grundstück sofort wieder verließ. Bei seinem Rückzug beschädigte er jedoch noch einen Gartenzaun, sowie eine Mauer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

