Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf LKW aufgefahren - LKW gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Montag (09.05.2022) auf einen vorrausfahrenden LKW auf. Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr auf der B9, Anschlussstelle L523 in Richtung BASF TOR 15 unterwegs, als er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Der Fahrer des vorausfahrenden LKWs bekam vermutlich den Unfall nicht mit und fuhr weiter. Am PKW des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun den LKW. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

