POL-PPRP: 88-Jähriger in Straßenbahn verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 09.05.2022, stieg ein 88-Jähriger in die Straßenbahn der Linie 6 in der Wittelsbachstraße. Als diese anfuhr, verlor der Senior das Gleichgewicht, stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Verletzte zudem von der Pflegeeinrichtung, in welcher er untergebracht ist, als vermisst gemeldet wurde, da er den Rückweg allein nicht mehr fand. Der 88-Jährige wurde in eine Klinik verbracht.

