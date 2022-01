Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In Friedlingen in der Markgrafenstraße versuchten Unbekannte am Mittwoch, 19.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 21.00 Uhr, eine Balkontür sowie ein Fenster eine Hochparterre Wohnung aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Wohnung. Vielleicht wurden sie auch gestört.

Am Donnerstag, 20.01.2022, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Steinackerstraße. Aus der Wohnung wurde ein kleinerer Bargeldbetrag sowie eine Uhr gestohlen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder per E-Mail unter loerrach.kk.d1@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell