Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 55-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Opel am Freitag, 21.01.2022, gegen 07.20 Uhr, die Kreisstraße 6334 von Steinen-Hüsingen kommend in Richtung Adelhausen. Auf dieser Strecke kam ihr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer in einem weißen Tesla entgegen und im Begegnungsverkehr kam es zu einem Streifvorgang beider Außenspiegel. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der beiden Beteiligten sucht das Polizeirevier Lörrach Zeugen, welche den Streifvorgang beobachten haben. Insbesondere möge sich bitte ein Pkw-Fahrer melden, welcher wohl hinter dem schwarzen Opel der 55-Jährigen fuhr. Das Polizeirevier Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell