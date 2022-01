Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 15.53 Uhr, konnte der Besitzer eines grauen Mountainbikes beobachten, wie ein junger Mann sein Mountainbike mitnahm. Sein Mountainbike stand verschlossen beim Fahrradständer am Chesterplatz. Er nahm fußläufig die Verfolgung des Diebes auf und informierte die Polizei. An der S-Bahnhaltestelle "Museum Burghof" konnte der Eigentümer dem Dieb das Mountainbike wieder abnehmen. Der Dieb ging fußläufig flüchtig, konnte aber kurze Zeit später schließlich von der Polizei in der Brühlstraße festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige Tatverdächtige, welcher zudem wohl illegal aus Frankreich eingereist war, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell