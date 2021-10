Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Ausparken Pkw beschädigt

PI Pirmasens (ots)

Am 01.10.21 gegen 15:15 Uhr wollte eine weißer Renault Clio, Kennzeichen nur teilweise bekannt, in der Bergstraße in Richtung Hauptstraße ausparken. Dabei rollte dieser auf den vor ihm geparkten VW Golf und beschädigte dessen Heckstoßstange. Der Fahrer des Clio entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell