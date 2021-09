Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tatverdächtige nach Diebstahl gesucht

Oberhausen (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen, einer jungen Frau und einem Mann, die am 22.02.2021, gegen 14 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Duisburgerstraße gemeinsam einen Diebstahl begangen haben.

Die beiden Tatverdächtigen stahlen gemeinschaftlich die Geldbörse der Geschädigten aus dem an einem Einkaufswagen befestigten Einkaufsbeutel. Während die weibliche Tatverdächtige die Geschädigte ansprach und ablenkte, entnahm der sehr korpulente männliche Tatverdächtige die Geldbörse. Anschließend verließen beide getrennt voneinander die Filiale.

Die Fahndungsfotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/oberhausen-taschendiebstahl

Kennen Sie die abgebildeten Personen oder können Sie Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK 22 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

