POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto aufgebrochen und Handtasche daraus geklaut (03.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr ein auf der Dürrheimer Straße geparktes Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen an einem auf dem Parkplatz "Kienzlewiesen" abgestellten grauen Opel Astra eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Innenraum. Aus dem Fußraum der Beifahrerseite klauten sie eine Handtasche mit Inhalt, welche die Autobesitzerin kurze Zeit später auf einer Grünfläche in der Nähe fand. Das darin aufbewahrte Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrages fehlte. Personen, die Verdächtiges beobachten haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, dies der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0, mitzuteilen.

