Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: In vier Autos gekracht und auf dem Dach gelandet - Seat-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld

Duisburg (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen (29. Juli, 5:30 Uhr) ein Trümmerfeld auf der Friedrich-Ebert-Straße hinterlassen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Mann im Seat über eine rot zeigende Ampel in den Einmündungsbereich zur A59 gefahren. Dort stieß er mit einem von rechts kommenden Opel (Fahrerin: 62 Jahre) und einem Mazda (Fahrer: 34 Jahre) zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Seat, landete im Gegenverkehr und krachte dort in zwei weitere Autos. Etwa 48 Meter nach dem ursprünglichen Zusammenprall kam der Wagen auf dem Dach zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer sowie die Frau im Opel kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Der Seat, der Opel als auch der Mazda waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Autobahnausfahrt und einen Teil der Friedrich-Ebert-Straße ab.

