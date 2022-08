POL-DU: Großenbaum: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Duisburg (ots) - Tritte, Bisse und Spucken nutzten nichts - die Polizei hat am Samstagabend (30. Juli, 23:15 Uhr) einen 19-Jährigen zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam gebracht. Zeugen hatten den Notruf gewählt, weil der alkoholisierte Mann im Rheinpark an der Liebigstraße randalierte. Als die Beamten mit ihm sprachen, versuchte er an Ausrüstung, die an der Weste ...

mehr