Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch

Battenberg (ots)

Während sich die Bewohner eines Einfamilienhauses in Battenberg, Panoramastraße in Urlaub befanden kam es zu einem Einbruch in das Anwesen. Der Einbruch wurde am 22.04.22 festgestellt. Der oder die Täter verschafften sich durch das Einwerfen eines Fensters mit einem Stein Zugang zum Wohnobjekt. Alle Räumlichkeiten wurden offenbar zum Auffinden von Wertgegenständen durchwühlt. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

