Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 24.04.2022 gegen 03:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Vogelsangstraße in 67433 Neustadt/W. durch lautes Geschrei, welches von der Straße herrührte, wach und konnte eine männliche Person feststellen, welche vermutlich alkoholisiert war und lautstark schrie. Am folgenden Morgen stellte die Dame fest, dass an einem geparkten Fahrzeug in der Straße der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Diese geht nun davon aus, dass der Schaden durch die unbekannte männliche Person verursacht worden ist. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Straftat dienen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell