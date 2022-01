Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 29-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 11. Januar, wurde ein 29-jähriger Radfahrer gegen 6.45 Uhr auf der Radbodstraße leicht verletzt.

Ein 57-Jähriger aus Hamm wollte in seinem Opel von einer Grundstückeinfahrt auf die Radbodstraße in Richtung Norden abbiegen. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem 29-Jährigen aus Hamm, der auf seinem Fahrrad auf der Radbodstraße in Richtung Süden unterwegs war.

Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell