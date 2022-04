Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeugen endet mit Widerstand gegen die Polizeibeamten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 24.04.2022, im Zeitraum zwischen 03:40 Uhr und 04:15 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in der Hindenburgstraße und der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. Hierbei wurden an bisher mindestens 18 Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf circa 4500 Euro. Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 21-jährigen aus Neustadt/W. begründet werden. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift stark alkoholisiert angetroffen werden. Hierbei verhielt sich der junge Mann gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Letztlich wurde der Neustadter aufgrund seines gezeigten Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Personen, welche ebenfalls Beschädigungen an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

