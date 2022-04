Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Wohnungseinbruch

Neustadt/Weinstraße

Bereits am 22.04.2022 gegen 20:37 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Person bei einer Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße in 67434 Neustadt. Die Wohnungseigentümerin öffnete der unbekannten Person die Hauseingangstür und die Wohnungstür. Da jedoch niemand auf sich aufmerksam machte, schloss die Dame ihre Wohnungstür wieder. Kurze Zeit später nahm diese jedoch an ihrer Wohnungstür Geräusche war, welche auf einen versuchten Einbruch hindeuteten. Aufgrund dieser Tatsache wurde durch die Frau ein Bekannter informiert, welcher jedoch zeitverzögert die Polizei informierte. Vor Ort konnten die Beamten letztlich Hebelmarken festgestellt werden. Die Polizei Neustadt/W. bittet Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de sich zu melden.

Hinweis der Polizei:

Seien Sie achtsam und gewähren Sie unbekannten Personen keinen Eintritt in Ihr Anwesen. Sollte eine Gegensprechanlage vorhanden sein, machen Sie von dieser unbedingt Gebrauch.

