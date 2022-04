Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachwuchsveranstaltung für Interessierte junge Leute

Haßloch (ots)

Die Polizeiinspektion Haßloch bietet am kommenden Montag, dem 25.04.22, 18:00 Uhr eine Info-Veranstaltung zum Polizeiberuf an.

Interessierte junge Leute können sich in lockerer Atmosphäre zum Polizeiberuf an sich, dem Studium und den Karrieremöglichkeiten informieren und einen kleinen Einblick in den polizeilichen Alltag erhalten.

Zur besseren Planung wird um kurze vorherige Anmeldung unter pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06324/9330 gebeten.

