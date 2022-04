Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim

Einbruch in Grundschule

Freinsheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 20.04.2022, 15:00 Uhr bis zum 21.04.2022, 07:35 Uhr kam es in der Haintorstraße in Freinsheim zu einem Einbruch in die dortige Grundschule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich mit einem aufgefundenen Generalschlüssel, widerrechtlich Zugang zum Schulgebäude. Im Kellerbereich wurde mindestens ein Schrank geöffnet und vermutlich durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Weiterhin wurden auf dem Schulgelände zwei Lampenschirme, welche an der Eingangstür befestigt waren, abgerissen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell