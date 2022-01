Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pkw brannte unter Carport

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022, 18.00 Uhr brannte ein Pkw, den die Nutzerin kurz zuvor unter dem Carport des Wohnhauses an der Straße Klingehöhe in Telgte abgestellt hatte. Das Feuer weitete sich im Verlauf auf das Carport aus und wurden von Kräften der Feuerwehr gelöscht. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt am Auto gewesen sein.

