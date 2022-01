Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Anwohner beobachtete Unfallflucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022, 10.10 Uhr beobachtete ein Anwohner eine Verkehrsunfallflucht auf der Graf-Galen-Straße in Neubeckum. Der aufmerksame Neubeckumer notierte sich das Kennzeichen und konnte die Fahrerin beschreiben. Polizisten suchten die Halteranschrift auf und ermittelten eine 48-jährige Neubeckumerin als Verursacherin. Die Frau stieg nach einem Einkauf in ihr Auto und fuhr rückwärts gegen einen Zaun. Trotz des deutlichen Knalls fuhr die 48-Jährige weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden.

