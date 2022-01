Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Transporter gegen abbiegendes Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.1.2022, 12.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Transporters gegen einen Pkw, dessen 69-jähriger Fahrer in Beckum von der Linnenstraße auf die Sternstraße abbog. Der 38-jährige Ennigerloher war mit dem Transporter für den Schülerverkehr auf der Sternstraße in Richtung Stromberg unterwegs und fiel einem Zeugen zuvor wegen seiner nervösen Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass er leicht alkoholisiert war und möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin nahmen die Beamten den 38-jährigen mit und ließen ihm Blutproben entnehmen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.200 Euro.

