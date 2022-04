Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.04.2022 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Von 11:10 - 12:20 Uhr wurde zunächst das Durchfahrtsverbot im Wirtschaftsweg der Verlängerung Im Kaisergarten in Friedelsheim kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt vier Fahrzeugführer wegen des Missachtens des Durchfahrtsverbotes verwarnt. Weitere sechs Fahrzeuge fuhren ebenfalls in den Wirtschaftsweg ein, wendeten jedoch bei Erblicken der Beamten, noch bevor sie kontrolliert werden konnten. Von 13:30 - 14:20 Uhr wurde anschließend eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laserpistole in Wachenheim an der Weinstraße an der Altenbach durchgeführt. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 17 Fahrzeuge gemessen. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Zuletzt wurde im Zeitraum von 14:30 - 15:35 Uhr die Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Herxheim am Berg gemessen. In dieser Zeit passierten insgesamt 36 Fahrzeuge die Messstelle. Bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 30km/h kam es zu insgesamt 6 Verwarnungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell