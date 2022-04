Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.04.2022 um 09:30 Uhr konnten zwei Fahrer von Miet-E-Scootern durch eine Streife der Polizei Neustadt/W. in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt fahrend festgestellt und einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die beiden Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte. Bei den beiden 33- jährigen und 26-jährigen Männern aus Neustadt konnten im Rahmen der Kontrolle jeweils Auffälligkeiten festgestellt werden, welchen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Entsprechende Vortests bestätigten den Verdacht der Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss. Den Neustadtern wurden letztlich in der hiesigen Dienststelle jeweils eine Blutprobe entnommen. Diese müssen sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

