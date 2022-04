Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Technischer Defekt führt zu Anzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 23.04.2022 um 16:23 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein qualmendes Fahrzeug in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Qualm vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hervorgerufen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeughalters, welcher zuvor an die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug fuhr, konnte bei diesem starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 57-jährigen Mann einen Wert von 1,08 Promille, weshalb dieser die Beamten zu einem weiteren Test in die Dienststelle begleiten musste. Der Fahrzeugschlüssel, sowie dessen Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Diesen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

