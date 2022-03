Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Buchen. Der oder die Unbekannte beschädigte am Dienstagnachmittag zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr den, auf einem öffentlichen Parkplatz, an der Straße "Am Haag" geparkten Seat einer 21-Jährigen. Anstatt auf die 21-Jährige zu warten oder den Unfall der Polizei zu melden, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon. Er oder Sie hinterließ lediglich blauen Lack am Seat, der vermutlich von dem Verursacherfahrzeug stammt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Ohne Zulassung und ohne Führerschein unterwegs

Ein 17-Jähriger war am Dienstag ohne Führerschein auf einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad in Mosbach unterwegs. Gegen 20.30 Uhr war der junge Mann durch eine Streife kontrolliert worden, weil er auf der Alten Neckarelzer Straße ohne Licht gefahren war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und der 17-Jährige die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Das Gefährt des jungen Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Limbach: Gegen Tor gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Rangieren fuhr eine unbekannte Person gegen das Tor einer Firma in Limbach. Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr kollidierte die Person mit ihrem Fahrzeug mit dem Tor in der Fabrikstraße. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, setzte der oder die Unbekannte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell