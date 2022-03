Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 11.03.22, 06:39 Uhr, Bahnhofstraße (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße alarmiert. Aufmerksame Passanten und Anwohner meldeten schwarzen Rauch aus einem Kellerschacht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Treppenraum nicht verraucht. Die meisten Bewohner konnten das Gebäude gefahrlos verlassen. Einige Mieter wurden von der Feuerwehr sicher ins Freie geführt. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Brandbekämpfung im Keller eingesetzt. Der Trupp konnte das Feuer schnell mit einem C-Strahlrohr ablöschen. Es brannte der Inhalt eines Kellerverschlages. Um alle Brandnester ablöschen zu können, musste der Keller teilweise leergeräumt werden. Während des Einsatzes kamen die Bewohner in den Räumlichkeiten einer gegenüberliegenden Fahrschule unter. Die Gas- und Strominstallation im Keller wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Versorgungsunternehmen musste die Anschlüsse stilllegen. Der Vermieter kümmert sich um die vorübergehende Unterbringung der Mieter.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell