Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster auf

Neuss (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16.02.), 16:00 Uhr, bis Dienstagnachmittag (22.02.), 16:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Clarenbachstraße.

Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und waren in das Haus eingestiegen. Was die Täter bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen verhindern. Kostenlose Beratung gibt es ebenfalls unter 02131 300-0.

