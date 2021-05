Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - An Brücke hängen geblieben

Ein aufgeladener Bagger beschädigte am Montag eine Brücke bei Suppingen.

Ulm (ots)

Der 60-Jährige fuhr mit seinem Laster gegen 6.45 Uhr auf der B28 in Richtung Blaubeuren. Auf seinem Lkw befand sich ein kleinerer Bagger. Der war auf dem Laster nicht ordnungsgemäß gesichert und von der Gesamthöhe zu hoch. Als er bei Suppingen unter einer Brücke durchfuhr, blieb der Baggerarm an dem Bauwerk hängen. Dabei rissen Hydraulikschläuche ab und der Lkw wurde beschädigt. Eine Baggerschaufel fiel noch von der Ladefläche und blieb auf der Straße liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Die zuständige Straßenmeisterei überprüfte den Schaden und konnte die Brücke wieder frei geben, da der Unfall wohl keinen Einfluss auf die Statik hatte. Am Laster und Bagger entstanden ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an der Brücke lässt sich noch nicht abschätzen, dürfte aber mehrere 10.000 Euro betragen.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden. Hindernisse können insbesondere nachts zur großen Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden, weil sie später erkannt werden.

