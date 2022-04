BPOLI-KA: Gefährliche Körperverletzung am Karlsruher Hauptbahnhof

Mannheim (ots) - In den Morgenstunden des vergangenen Samstags (16. April) und Sonntags (17. April) deckte die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Urkundenfälschungen auf. Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 42-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich mit einem griechischen Führerschein ...

mehr