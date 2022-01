Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer ohne Führerschein flüchtet nach Unfall

Mönchengladbach (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 07.01.2022, bei einem Verkehrsunfall an der Geistenbecker Straße einen erheblichen Sachschaden verursacht. Der Mann entfernte sich anschließend vom Unfallort, konnte aber kurz darauf von der Polizei ermittelt werden.

Gegen 00:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall in einem Baustellen-Bereich an der Geistenbecker Straße. Der Fahrer und zwei weitere Beifahrer seien zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Auto frontal mit einem massiven Doppelflügel-Metalltor kollidiert war und nicht mehr fahrbereit war. Am Auto und am Tor war dadurch erheblicher Sachschaden entstanden.

Kurz darauf konnten die Beamten nach einem Hinweis den Fahrer und seine beiden Beifahrer in der Nähe eines Hotels antreffen. Der 21-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest fiel negativ aus.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug im Baustellenbereich verlor und es daraufhin zu dem Unfall kam.

Die Polizei nahm den 21-Jährigen mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.(jl)

