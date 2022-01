Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl: Täter bei Versuch gestellt

Mönchengladbach (ots)

Ein 44-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen, 6. Januar, zum wiederholten Male versucht diverse Lebensmittel aus einem Supermarkt im Stadtteil Eicken zu stehlen.

Nachdem er den Supermarkt gegen 8.30 Uhr betreten hatte, nahm er Lebensmittel und Getränkedosen an sich und versteckte diese unter seiner Kleidung. Dann ging der Mann Richtung Ausgang. Hinter dem Kassenbereich sprach ihn ein Mitarbeiter an und es kam zu einem Gerangel, als dieser den Ladendieb an der Flucht hindern wollte. Es wurde niemand verletzt. Der 44-Jährige konnte bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeibeamten festgehalten werden.

Gegen den Mann wurde bereits vor wenigen Wochen ein Hausverbot für die Filiale ausgesprochen, da er zum wiederholten Male in Sachen Diebstahl in Erscheinung getreten war. Die Polizeibeamten durchsuchten und befragten den geständigen Mann. Da von einer Wiederholungstat auszugehen war, führten sie ihn dem Polizeipräsidium Mönchengladbach zu. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Strafanzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch wurden gegen den 44-Jährigen gefertigt. (cr)

