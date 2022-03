Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß - Polizei sperrte die Kreuzung Benninghofer Straße/An der Goymark

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0335

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden, kam es am 19.03.2022 in der Kreuzung An der Goymark/Benninghofer Straße in Dortmund-Hörde.

Gegen 21.10 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Langenberg die Straße An der Goymark in südwestlicher Richtung. Sie beabsichtigte, nach links in die Benninghofer Straße abzubiegen. Dabei prallte sie mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-jährigen Dortmunders zusammen. Die Langenbergerin und die Beifahrerin des 28-Jährigen, eine 31 Jahre alte Dortmunderin, erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten Beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich zwecks Unfallaufnahme bis kurz vor 21.00 Uhr. Beide PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell