POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund - Scharnhorst - Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0333 Die Polizei Dortmund bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem 63-jährigen Vermissten aus Lünen. Am 11. März hatte er seine Wohnanschrift am Hainweg mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar. Am Rande des Waldstücks an der Windkraftanlage Gahmen in Lünen entdeckten Zeugen am 16. März ein Fahrrad ...

