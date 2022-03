Polizei Dortmund

POL-DO: 63-Jähriger aus Lünen vermisst: Wer hat Werner H. gesehen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0333

Die Polizei Dortmund bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem 63-jährigen Vermissten aus Lünen. Am 11. März hatte er seine Wohnanschrift am Hainweg mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar.

Am Rande des Waldstücks an der Windkraftanlage Gahmen in Lünen entdeckten Zeugen am 16. März ein Fahrrad sowie eine Tasche mitsamt persönlicher Gegenstände. Ermittlungen zufolge handelt es sich um das Eigentum des Vermissten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen oder anderen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste ist etwa 190 cm groß, schlank bis leicht kräftig, hat einen grauen Kurzhaarschnitt und hellblaue Augen. Er trägt eine Brille mit schwarzem Gestell und hat eventuell eine OP-Narbe am Rücken. Zur Kleidung kann leider nichts gesagt werden.

Haben Sie ihn gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/76068

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell