POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.09.2021

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Erste Erfolge nach Flucht untergebrachter Personen

Bei der Fahndung nach den vier am Mittwochabend aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg entwichenen Personen kann die Polizei einen ersten Fahndungs- und Ermittlungserfolg verzeichnen. Die intensiven polizeilichen Maßnahmen und insbesondere der hohe Fahndungsdruck führten dazu, dass noch am späten Donnerstagabend nach konkreten Hinweisen auf den Aufenthaltsort eines Flüchtigen dessen Festnahme erfolgte. Die Polizei wertet aktuell die neuen Erkenntnisse aus und hält den Fahndungsdruck aufrecht um Hinweise darauf zu erlangen, wo sich die übrigen Personen aufhalten. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierzu keine weiteren Informationen gegeben werden. Die Suche nach den Flüchtigen geht indes mit Hochdruck weiter.

