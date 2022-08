Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Trickdieb stiehlt Halskette

Duisburg (ots)

Ein Trickdieb hat am Montagvormittag (1. August, gegen 10:30 Uhr) eine Seniorin an der Hochfeldstraße ausgenommen. Der Mann sprach die 82-Jährige an ihrem Gartentor an, angeblich um ihr einen Mantel zu verkaufen. Die Frau probierte den Mantel an, gab ihn dem Mann aber wieder zurück, weil er ihr nicht gefiel. Als der Unbekannte verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass auch ihre Halskette fehlte, die sie kurz vorher noch getragen hatte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, circa 1, 65 Meter groß, braun/graue Haare, helle Jeans sowie helles Oberteil, viereckige braune Tasche. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell