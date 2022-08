Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: BMW-Fahrer flüchtet vor Kontrolle

Duisburg (ots)

Weil er nicht angeschnallt war, wollte die Polizei am Montagabend (1. August, 19 Uhr) einen 35-jährigen BMW-Fahrer anhalten. Der Mann fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße - etwa in Höhe der Brauerei - an dem Streifenwagen vorbei. Als die Polizisten drehten, um den Wagen zu stoppen, trat der Fahrer aufs Gaspedal und raste einige Meter weiter ohne zu blinken nach links in die Stockumer Straße. Auf der Straße An der Brauerei musste der Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, sodass die Polizisten ihn anhalten und kontrollieren konnten. Wegen seines verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr muss sich der 35-Jährige jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell