Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall im Kreisverkehr (09.11.2021)

Stockach (ots)

Ein 74-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr im "Rißtorf"-Kreisverkehr in der Radolfzeller Straße gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild gefahren. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein. Der Peugeot-Fahrer wurde zur Abklärung des gesundheitlichen Zustands mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell