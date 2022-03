Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220322.6 Tensbüttel-Röst: Diesel-Diebstahl

Tensbüttel-Röst (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Tensbüttel-Röst aus einer Sattelzugmaschine Kraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Am Freitag stellte die Anzeigende ihre Sattelzugmaschine auf einem Parkplatz in der Landstraße I O ab. Als sie am Montagmorgen dorthin zurückkehrte, bemerkte sie, dass der zuvor mit 350 Litern gefüllte Tank ihres Fahrzeugs leer war, Schadenshöhe etwa 770 Euro.

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

