Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220322.5 Heide: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Heide (ots)

Am Montag um 22:45 Uhr wurde von Anwohnern in der Norderstraße eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus über Notruf gemeldet. Bei den Löscharbeiten und durch das Feuer wurden die Fenster und Türen des Objektes großflächig zerstört. Der 80jährige Mieter des Hauses konnte während der Löscharbeiten wohlbehalten im Gartenschuppen auf dem rückwärtigen Grundstück des Hauses aufgefunden werden. Es kamen keine Personen bei dem Brand zu Schaden. Der Gebäudeschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 250.000EUR geschätzt. Am Brandort konnten keine Hinweise auf die Brandursache erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell