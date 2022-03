Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220322.2 Itzehoe: Taschendiebstahl aktuell

Itzehoe (ots)

Nach Auswertung der vergangenen Woche (11.KW) kam es im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe zu sechs Taschendiebstählen im Bereich Itzehoe, Burg, Meldorf, Marne, Büsum und Brunsbüttel. Sämtliche Taten wurden im Bereich von Supermärkten verübt. Die aktuelle Woche begann am Montag um 11:30 Uhr mit einem Diebstahl an einer 82jährigen Supermarktkundin am Rotenbrook. Die Wertsachen waren in einem Einkaufsbeutel verstaut, welcher in einem Einkaufstrolley im verschlossenen Reißverschlussfach aufbewahrt wurde. Bereits während des Einkaufs bemerkte die Kundin, dass der Reißverschluss unbemerkt zur Hälfte geöffnet war. Der Beutel mit den Wertsachen wurde komplett entwendet. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag fehlen der Kundin ein Schlüsselbund, Brillenetui, Smartphone und eine EC-Karte.

