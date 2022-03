POL-IZ: 220322.1Itzehoe: Drogenkontrolle verläuft positiv auf Amphetamin

Itzehoe (ots) - Innerhalb der vergangenen Tage haben sich erneut zwei Personen gemeldet, denen das Portemonnaie während des Einkaufens durch Diebstahl abhandengekommen war. Eine der Taten ereignete sich in Itzehoe, eine in Burg. Bereits am vergangenen Donnerstag stahl ein Unbekannter einer Frau in Itzehoe im Lübscher Kamp bei Aldi die Geldbörse. Die Dame hielt sich gegen 10.00 Uhr in dem Geschäft auf, ihr Portemonnaie ...

mehr