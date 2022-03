Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220321.6 Itzehoe: Wieder zwei Geldbörsendiebstähle

Itzehoe (ots)

Innerhalb der vergangenen Tage haben sich erneut zwei Personen gemeldet, denen das Portemonnaie während des Einkaufens durch Diebstahl abhandengekommen war. Eine der Taten ereignete sich in Itzehoe, eine in Burg.

Bereits am vergangenen Donnerstag stahl ein Unbekannter einer Frau in Itzehoe im Lübscher Kamp bei Aldi die Geldbörse. Die Dame hielt sich gegen 10.00 Uhr in dem Geschäft auf, ihr Portemonnaie verwahrte sie bei Betreten des Ladens in ihrer Jackentasche. Hinweise auf den Dieb oder eine verdächtige Person konnte die Geschädigte leider nicht geben.

Am Folgetag schlug ein Täter gegen 17.00 Uhr bei Netto in der Burger Bahnhofstraße zu. Ihm bot sich durch die Leichtsinnigkeit der Anzeigenden eine gute Chance, denn sie hängte ihre Einkaufstasche samt Geldbörse an den Einkaufswagen. So musste der Dieb nur zugreifen.

In keinem der Fälle gibt es Hinweise auf die Täter. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe oder in Burg unter den Telefonnummern 04821 / 6020 oder 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

