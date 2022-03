POL-IZ: 220321.5 Heiligenstedten: Zeugen nach Kraftstoff-Diebstahl gesucht

Kellinghusen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Kellinghusen zu einem Einbruch in ein Schulgebäude gekommen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bis jetzt unklar. Im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in die Grundschule in der Schulstraße ein. Im Inneren betraten die Täter mehrere Räume und öffneten Schubladen. Ob sie aus diesen etwas ...

