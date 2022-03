POL-IZ: 220321.2 Heide: Feuer an Grundschule

Itzehoe (ots) - Am Sonntag um 2:45 Uhr endete die Alkoholfahrt eines 21jährigen Itzehoers in der Alten Landstraße. In Höhe Breslauer Straße stoppten Polizeibeamte den jungen Mann, welcher unverzüglich bei der Kontrolle aus seinem Fahrzeug stieg. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht und auch sein ...

mehr