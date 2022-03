POL-IZ: 220318.4 Krempe: Rollerfahrer mit 0,78 Promille unterwegs

Heide (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte von einer Baustelle in einem Heider Neubaugebiet Kupferkabel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Mittwoch, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.30 Uhr, begaben sich Diebe in das Neubaugebiet in der Blumenstraße. Dort entwendeten sie aus dem Besitz einer Tiefbaufirma etwa 200 Meter Kupfer-Erdkabel im Wert von circa 5.000 Euro. ...

