POL-IZ: 220321.3 Kellinghusen: Einbruch in Schulgebäude

Heide (ots) - Am gestrigen Nachmittag ist es an einer Heider Schule zu einem Feuer gekommen. Die Ermittler der Kripo schließen eine Brandstiftung nicht aus, eine Begehung des Brandortes wird noch heute erfolgen. Kurz vor 17.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu der Grundschule in der Bürgermeister-Vehrs-Straße aus. Von dort war ein Feuer zwischen der Turnhalle und einem Pavillon gemeldet worden. In dem betroffenen ...

mehr