POL-IZ: 220322.3 Itzehoe/Kremperheide: E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Itzehoe/Kremperheide (ots)

Am Montag fuhren gleich drei Fahrer mit E-Scootern ohne gültigen Versicherungsschutz in das Blickfeld der Polizeistreife. Im Bockwischer Weg trafen Polizeibeamte auf einen 17jährigen Kremperheider und einen 33jährigen Itzehoer. Letzterer hatte zwar ein Versicherungskennzeichen, allerdings noch aus dem Jahre 2021. In der Wikinger Straße wurde ein 28jähriger mit seinem E-Scooter ohne jegliches Kennzeichen angehalten. In allen drei Fällen erfolgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Am 1. März 2022 müssen die Kennzeichen für Mofas, Mopeds und E-Scooter gewechselt werden. Die neuen Kennzeichen sind grün.

